Eine Elfenbeinmadonna zu Besuch

Die Dame ist nur etwas mehr als 20 Zentimeter groß, doch Hildegard Schulze Elshoff versetzt sie trotzdem in Aufregung. Am 2. Februar (Sonntag) kommt die Elfenbeinmadonna, die sonst im Dommuseum in Münster aufbewahrt wird, im Rahmen der Aktion „Finde dein Licht“ für eine kurze Stippvisite zurück nach Langenhorst.

„Sie wird auch ‚die schöne Madonna ’ genannt“, erzählt Schulze Elshoff, die gemeinsam mit Pastoralreferentin Anja Möllers sowie Sylvia Evers und Bettina Preuß die Veranstaltung in der St. Johannes-Baptist-Kirche organisiert. Die Figur ist aus einem einzigen Elfenbeinzahn gefertigt und stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Für eine Altarfigur sei sie zu klein, zudem ist die Rückenpartie unglaublich detailliert ausgearbeitet, daher vermutet Schulze Elshoff, dass die Madonna aus der Mitgift einer der jungen Frauen stammt, die zu dieser Zeit in den Orden eingetreten sind. „Die stammten ja damals mehrheitlich aus dem westfälischen Adel“, weiß die geschichtsbegeisterte Lan­genhorsterin. Im Sockel der Elfenbeinmadonna sind winzige Reliquien eingelassen. „So etwas war als Mitgift damals ein großer Schatz.“

1178 gründete Franco von Wettringen das Kloster in Langenhorst. 24 Ordensfrauen richteten ihr Leben auf die Regeln des Heiligen Augustinus aus. Und die waren rückblickend recht modern: Sie verpflichteten sich zwar zur Ehelosigkeit, was allerdings nicht bedeutete, dass sie keinen Kontakt zum anderen Geschlecht hatten. Sie verpflichteten sich zur Gütertrennung, aber nicht zur Armut. Die dritte Regel findet Hildegard Schulze Elshoff besonders spannend: Brüderlichkeit statt Gehorsam. Entscheidungen wurden also gemeinschaftlich getroffen und auch mal diskutiert.

Die Elfenbeinmadonna wird sonst im Dommuseum in Münster aufgebaut. Foto: Bistum Münster

Hildegard Schulze Elshoff faszinieren alte Frauenklöster. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von dem Leben der Ordensfrauen. An Maria Lichtmess beispielsweise zogen sie in einer Lichterprozession durch die Lan­genhorster Kirche. Daran knüpft auch die Aktion am 2. Februar, eben jenem Feiertag, an. Die Gottesmutter Maria rückt dabei in Mittelpunkt, weil sie es war, die den Menschen das Licht, also Jesus, gebracht hat.

Mit dem Untertitel „Licht in unseren Dunkelheiten“ möchten die Veranstalter die Verbindung zur heutigen Zeit herstellen. „Je mehr man über die Welt erfährt, desto bedrohlicher wird sie“, sorgt sich Hildegard Schulze Elshoff, wenn sie an den Klimawandel oder Umweltkatastrophen denkt. „Das kann sehr bedrückend sein“, findet sie und ist überzeugt, dass gerade heute viele Menschen auf der Suche nach Licht, nach Geborgenheit und einem sicheren Hafen sind. Die Veranstaltung in St. Johannes Baptist könnte diesen bieten.

Meditative Texte und geistliche Gesänge des Chors „fEinklang“ sollen anrühren und erfreuen. Zudem möchte Hildegard Schulze Elshoff den Besuchern die Geschichte der Elfenbeinmadonna und die Marienverehrung in den Augustinerklöstern näherbringen. Eine Kerzenweihe wird die Veranstaltung abschließen.

Zu guter Letzt bitten die Organisatoren die Besucher ins Foyer des Abteigebäudes, um dort ins Gespräch zu kommen und bei Plätzchen und Punsch die Veranstaltung ausklingen zu lassen. „Es ist toll, dass uns die Geschwister Maßmann das Gebäude für diese Gelegenheit zur Verfügung gestellt haben“, freut sich Schulze Elshoff. Im vergangenen Jahr habe der Ausklang im Dormitorium stattgefunden, wo es aber zu dieser Jahreszeit einfach zu kalt und damit wenig gemütlich gewesen sei.

Auf dem Altar der Langenhorster Stiftskirche wird die Elfenbeinmadonna am 2. Februar ausgestellt. Foto: Anne Steven

Zum Thema Die Aktion „Finde dein Licht“ findet am 2. Februar (Sonntag) in der St. Johannes-Baptist-Kirche in Langenhorst statt. Beginn ist um 17 Uhr. Im Anschluss sind die Besucher im Foyer des Abteigebäudes zu Punsch und Plätzchen eingeladen. ...