Nachhaltigkeit macht Schule

Ochtrup -

Ob beim 50. Weltwirtschaftsgipfel in Davos, bei den „Fridays for future“-Demos oder im Unterricht am Ochtruper Gymnasium: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind zwei Themen, die Generationen übergreifend und in vielen Sprachen bei den Menschen auf der Agenda stehen. So wollen die Pädagogen der örtlichen Schule die Jugendlichen der Klassen fünf bis elf bis zu den Sommerferien in verschiedenen Projekten auf diesem Weg begleiten.