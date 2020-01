Villengarten als Abenteuerspielplatz

„Ich war einst der jüngste Bewohner des Altenheimes in der Villa Krebs“, schmunzelt Peter Tonke verschmitzt. Der 80-Jährige sieht eigentlich noch zu fit aus, um sich für betreutes Wohnen im Alter entschieden zu haben. „Das ist auch nicht gemeint“, stellt Tonke klar: „Ich habe als Bub mit elf Jahren dort gelebt.“ Wie das? „Meine Mutter war mit meinem Bruder, meiner Schwester und mir aus Schlesien zunächst nach Ostfriesland geflüchtet. Meine Schwester erhielt kurz darauf eine Anstellung bei Laurenz. Und im Rahmen der Familienzusammenführung durften wir dann, weil sie im Marienheim wohnte, ebenfalls in die Töpferstadt kommen.“ Die Wohnungsnot sei „damals schon sehr real“ gewesen. „Der einzige Ort, an dem wir unterkommen konnten, war die Villa Krebs, das von Nonnen betriebene Seniorenheim.“

Nicht die schlechteste Adresse, wie sich in den nachfolgenden Monaten herausstellte. „Der Schulweg war für mich kurz. Da ich in Ostfriesland schon ein Jahr Englischunterricht hatte, durfte ich hier die Realschule besuchen und musste dazu nur über die Straße. In der Umgebung der Villa wohnten viele Kinder, auch die Jungen von Krebs trafen sich mit uns zum Spielen.“ In einem großen Zimmer kam die Familie Tonke für die nächsten Monate unter. „Das war nicht schlimm, das Drumherum war schon pompös“, erzählt der 80-Jährige. Gegessen wurde in der Küche des Anwesens. „Das beste aber war der riesige Garten. Der lud quasi zum Abenteuerspiel ein“, sagt Tonke. Cowboys und Indianer fegten fortan durch die Hecken und Beete. „Hausgärtner Hannes musste ganz schön auf sein Grün aufpassen“, verrät Tonke.

Allerdings gab‘s für den jungen Burschen auch ruhige Auszeiten: „Die älteren Menschen waren begeistert, junge Mitbewohner zu haben. Ein Mann wollte mir dann unbedingt das Schachspielen beibringen. Und so saß ich manche Stunde bei ihm im Zimmer, während die anderen draußen tobten. Aber geschadet hat‘s nicht.“ Der Familie wurde wenig später eine eigene Wohnung zugewiesen, Peter Tonke absolvierte nach dem Schulabschluss eine Schlosserlehre bei Laurenz. „Beim Militärdienst, den ich bei der Marine absolvierte, traf ich später sogar einen alten Schulfreund wieder. Auf einem Zerstörer hörte ich plötzlich eine Stimme, die ich kannte und sofort zugeordnet habe. Sie gehörte Konrad Bert . Wir haben im Laufe der Zeit zusammen den Ausgang genehmigt bekommen. Konrad hat mir dafür Zivilkleidung geliehen. In Uniform durften wir noch nicht an Land, weil wir noch nicht grüßen konnten.“

Wieder zurück in der Töpferstadt widmete sich Peter Tonke einem ganz besonderen Hobby: der Segelfliegerei. „Ich war in der Luft und zur See unterwegs“, meint er rückblickend. Mit Gleichgesinnten veranstaltete er den ersten Flugtag in der Töpferstadt: „Das war hinter Pliete.“ Dabei kam so viel Geld zusammen, dass sich die Piloten den Rumpf für ihr erstes Schulflugzeug, die „Rhönlerche“, davon kaufen konnten: „Die restlichen Teile haben wir allesamt selbst zusammenwerkelt.“ Eine Baracke, auf dem Berg ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut, diente als Werkstatt. Pech für die Flugfreunde: Es gab in Ochtrup keinen Flugplatz. Tonke: „So mussten wir zunächst immer nach Rheine. Dort gab es den Militärflugplatz, den wir mit nutzen und auch Flugprüfungen absolvieren konnten.“ Nordhorn und Stadtlohn-Wennigfeld waren weitere Stationen. Tonke: „Wir waren damals Nomaden der Lüfte“. Der Ochtruper selbst besaß inzwischen sogar die Lizenz, Passagiere zu befördern.

Mit der Familie und den drei Kindern war das Hobby aber irgendwann zu zeitaufwendig. Auch beruflich bildete sich Tonke weiter, wechselte von Laurenz zum Unternehmen Schmale, von dort in die beschützenden Werkstätten und absolvierte zudem seine Meisterprüfung. Und ganz überraschend wurde er in dieser Phase dann noch einmal Zeitzeuge eines bedeutenden politischen Wandels: „Wir haben regelmäßig Hilfstransport zu einem Heim in Polen organisiert. So sind wir auch 1989 mit einem Lkw losgefahren, haben die strengen Grenzkontrollen auf dem Hinweg über uns ergehen lassen. Und bei der Rückreise war plötzlich alles offen“, erinnert er sich. „Oh, haben wir gedacht, dann kommen wir dieses Mal schneller nach Hause. Von wegen! Es war ein bemerkenswertes Bild, wie lange Trabbischlangen bis nach Kassel runter ihre Runden durch die Freiheit gedreht haben. Ein Bild, das sich einprägt und das man nie mehr vergisst.“