Großer Auftritt für kleine Artisten

Einmal im Leben auf einer großen Bühne stehen und das Publikum mit seiner Show begeistern – am Wochenende ging dieser Traum für die Schüler der Lambertischule in Erfüllung. Fünf Tage hatten sie die Schulbank gegen die Manege eingetauscht und sich gemeinsam mit den Artisten des „Circus Tausendtraum“ auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Am Freitagabend feierten die Nachwuchsartisten ihre Premiere im voll besetzten Zirkuszelt auf dem Schulhof.

Im Vorfeld durften die Kids aus einem breiten Angebot wählen, bevor sie in kleinen Gruppen, gemischt aus allen vier Jahrgängen der Schule, Zirkusluft schnupperten. Anstatt Fächer wie Mathe oder Deutsch standen nun Grundlagen der Akrobatik, Jonglage, Clownerie, des Zauberns, der Artistik sowie – für die ganz mutigen unter ihnen – die der Fakirkunst auf dem Stundenplan.

„Das Tolle am Projekt ist, dass die Kinder gemeinsam etwas auf die Beine stellen, worauf sie stolz sein können“, erklärt Michael Held vom Zirkusteam, während er eifrig dabei ist, das eintreffende Publikum zu begrüßen. „Die Kinder können etwas für ihr Selbstbewusstsein mitnehmen und lernen, im Team zu arbeiten“, ist er von den Vorteilen des kreativen Angebots überzeugt.

Dann muss er auch schon los, denn an diesem Premie-renabend gebührt ihm die Ehre, die Show zu eröffnen. Und was auf seine kurzweilige Ansprache folgt, zeigt, dass sich die Kids wirklich bestens auf die Präsentation vorbereitet haben. Ein humorvoller Auftritt, der beim Publikum für Lacher – aber auch Staunen – sorgt, folgt auf den nächsten. Von Lampenfieber keine Spur. So verblüffen beispielsweise die fleißigen Straßenkehrer mit ihrer Besenkunst und eine Gruppe junger Darsteller bringt mit ihrer Schnee-mann-Akrobatik den Winter in das Zirkuszelt.

„Die Kinder sind hochmotiviert und mit Feuereifer dabei“, freut sich Schulleiterin Marlies Lutkehermölle über das gelungene Schulprojekt. Das gilt übrigens auch für die Erwachsenen: „Die Eltern haben uns während der Übungswoche unheimlich unterstützt und wirklich großes Engagement gezeigt“, weiß die Pädagogin, dass dies nicht selbstverständlich ist.