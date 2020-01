Ein kontrastreiches Programm war es, das am späten Sonntagnachmittag die Zuhörer in der Villa Winkel zum Jahresauftakt der Musik- und Volkshochschule erwartete.

Den Start wagte Laute-Spieler Lukas Oppermann aus Münster, der auch als Dozent an der Hochschule lehrt. Für die meisten Besucher war sein Instrument Laute noch völliges Neuland, weshalb er zwischen den Stücken aus dem 15. und 16. Jahrhundert immer wieder die Geschichte der Laute aufgriff und erklärte, wie man sie spielt. Seine einstündige Darbietung betitelte er selbst als „Radio der Päpste“, da Oppermann hauptsächlich Kompositionen von Francesco da Milano zum Besten gab. Letztgenannter war Angestellter des Vatikans. „Die Musik, die wir hier heute haben, ist eher für den kleinen Rahmen geschrieben“, griff Oppermann die Szenerie aus dem 16. Jahrhundert auf und richtete sich damit an das eher kleinere Publikum. Die Darbietung des jungen Musikdozenten entspannte, sodass seine Zuhörer bei den Klängen, die an Märchenmusik erinnerten, richtig abschalten konnten.

Bevor Multitalent Jens Werner übernahm, gingen die Zuschauer in eine kurze Pause, die Gelegenheit bot, sich für das interaktive Programm wachzurütteln. Im Foyer der Villa begann der zweite Teil der Auftaktveranstaltung mit einer Choreografie. „Das Klatschen habt ihr gerade beim Beifall ja schon fleißig geübt, deshalb könnt ihr jetzt direkt mal weitermachen“, leitete der Kabarettist ein. Nach einer Klatschfolge zu dem Lied „Instruction“ von Jax Jones, waren „All my Ladies“ gefragt, wie es in dem Lied hieß, eine Art Laufstegperformance hinzulegen.

Nach der Aufwärmübung wanderte die motivierte Truppe zurück in das „Wohnzimmer der Villa“, wo Werner dazu überging, die Musik anhand von Liedausschnitten zu erklären. Sie sei theologisch angehaucht, weil gerade immer wieder Schlagerstars von „Hölle, Hölle, Hölle“ singen, wie Wolfgang Petry.

Nach einer flinken Einheit Bier-Yoga sangen die Anwesenden eine neue, vollkommen politisch-korrekte Form der deutschen Nationalhymne: „Einigkeit und recht viel Freizeit für das bunte, deutsche Land. Danach lasst uns alle streben, trotz der Pflicht zum Dosenpfand“, schallte es durch die Villa.

Das erste sowie das letzte Wort hatten VHS-Leiter Timo Lobbel und Musikschulleiter Andreas Hermjakob. „Ich bin sehr froh, dass wir solche Dozenten haben“, bedankte Letzterer sich bei Oppermann, verabschiedete sich auch von Werner und lobte dessen „spritzige Darbietung“.