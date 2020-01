Unter der Führung des neuen Prinzen, „ Nils I. von Vogelbau und Montage“, feiert der Karnevalsclub Niederesch (KCN) sein Kappenfest. Hierzu sind alle Narren aus Ochtrup und Umgebung und alle Schützenbrüder des Schützenvereins Niederesch mit Partnern sowie alle Interessierten eingeladen. Viele vereinseigene Tanzgarden und Showgruppen sowie die Kölsche-Cover-Band und Sabrina Berger sollen für ein tolles Programm und eine super Stimmung sorgen, heißt es in einer Ankündigung. Das Kappenfest findet am Samstag (1. Februar) in der Stadthalle statt. Beginn ist um 20.11 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19.11 Uhr. Karten im Vorverkauf sind für elf Euro erhältlich in der Gaststätte „Happens Hof“, bei der Sparkasse Ochtrup und im Autohaus Ford Rensing. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro. Der Seniorenkarneval der Stadt Ochtrup findet am Sonntag (2. Februar) um 14.11 Uhr in der Stadthalle statt. Verzehrkarten sind im Vorverkauf zum Preis von 2,50 Euro in allen Sparkassenfilialen in Ochtrup oder beim Einlass zur Veranstaltung erhältlich.