Die Termine des Schützenvereins Lamberti Mark für das laufende Jahr im Überblick: 8. Februar (Samstag): 19 Uhr, Vorführung des Schützenfestfilms in der Gaststätte Bücker. 23. Februar (Sonntag): 11 Uhr, Wagenschau an der Taubenhalle. 11. Juli (Samstag): 15 Uhr, Sommerfest auf dem Schützenplatz im Auster­esch. 10. Oktober (Samstag): 19 Uhr, Oktoberfest mit den Oster-Schützen in der Gaststätte „Happens Hof“. 17. Oktober (Samstag): 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Happens Hof“. 25. Oktober (Sonntag): 15 Uhr, Damenkaffee in der Gaststätte „Happens Hof“.