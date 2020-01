Ochtrup -

Noch ist es Winter und in Ochtrup herrscht Shietwetter. Doch bessere Zeiten werfen ihre Schatten voraus. Denn auch in den Sommerferien 2020 soll es die Ferienspaßaktion geben. Das Team im Jugendcafé Freiraum sucht daher auch in diesem Jahr wieder Kooperationspartner.