Die Verwaltung sieht in den Leitlinien eine Art Muster, nach dem sie vorgehen kann. Ihr erklärtes Ziel: Mit Hilfe der Leitlinien in Ochtrup maßvoll nachverdichten und so Raum für neue Bauvorhaben schaffen. Kommt ein Antrag für eine Bebauungsplanänderung, wird nicht selten das ganze Gebiet betrachtet.

Doch gerade das stößt der Politik sauer auf. Die gewählten Volksvertreter wollen jeden Fall individuell betrachtet und entschieden wissen. Das ist nachvollziehbar und richtig.

In der Praxis lassen sich diese beiden Standpunkte aber nur schwer vereinbaren. Es kommt zu langen Diskussionen, die sich oft im Kreis drehen. Das ist schade, denn eigentlich war es eine gute Idee, Nachverdichtung für den Bürger irgendwie nachvollziehbar zu machen. Nur scheint die Lösung, wie sie jetzt ist, offenbar nicht oder zumindest noch nicht praktikabel zu sein.