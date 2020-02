Früh am Morgen, manchmal mitten in der Nacht, stehen sie vor der Tür. Es sind Mitarbeiter der Ausländerbehörde, nicht selten in Begleitung von Polizisten. Sie kommen, um abgelehnte Asylbewerber, deren Frist für die freiwillige Ausreise abgelaufen ist, abzuholen und in den Flieger ins Heimatland zu setzen. Nach außen wirkt eine solche Abschiebung wie eine Hauruck-Aktion.