„Wandeln Sie am 29. Februar (Samstag) ab 14.30 Uhr auf den Spuren von Klara Laurenz (1839-1916), die als Gattin von Hermann Laurenz aus ihrem bewegten Leben plaudert und nach der das Klarastift, das sie nach dem Tod Ihres Mannes errichten ließ, benannt ist“, schreibt die OST in einer Pressemitteilung. Die historische Führung mit Klara Laurenz findet im Kristallsaal des Beltman-Baus und auf der Laurenzstraße statt. Sie beinhaltet, neben einer Vielzahl interessanter Geschichten und Anekdoten, eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zum Preis von zwölf Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 0 25 53 / 9 81 80, per E-Mail an touristinfo@ochtrup.de oder persönlich in den Geschäftsräumen der OST in der Bahnhofstraße 32-34 in Ochtrup möglich.