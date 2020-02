Die Stadthalle bebt und brodelt

Wenn schaurige Piraten, brave Engel und redselige Pantomime gemeinsam die Stadthalle zum Brodeln bringen, handelt es sich zweifelsohne um das Kappenfest des Karnevalsclubs Niederesch (KCN). Auch in diesem Jahr hatten sich Ochtrups Karnevalisten wieder in allerhand farbenfrohe Gewänder geworfen, um die fünfte Jahreszeit gebührend zu feiern.

„Der Ansturm ist in diesem Jahr so groß, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Kappenfestes Tische nachholen mussten“, freuen sich Christian Schlamann und Manuel Flucht vom KCN über die Feierlaune der Ochtruper, während ihr Blick auf der Bühne ruht. Dort hat sich inzwischen die Küken-Garde des Karnevalsvereins eingefunden. Nach dem festlichen Einmarsch in den voll besetzten Saal und einer Begrüßung durch den Präsidenten des KCN, Danny Hoelzke, hatte zunächst der Elferrat – angeführt von seiner Majestät „Prinz Nils I. von Vogelbau und Montage“ seinen Platz auf der Bühne eingenommen. Doch nun gehört die Aufmerksamkeit der feierlustigen Narren dem Nachwuchs. Im Nu gelingt es den Mädchen, die Herzen ihres Publikums für sich zu gewinnen.

Kappenfest des KCN 2020 1/59 Jede Menge jecke Stimmung herrschte am Samstagabend beim Kappenfest des Karnevalsclubs Niederesch in der Stadthalle. Neben den zahlreichen Eigengewächsen des KCN wussten auch die gebuchten Gäste das närrische Publikum zu überzeugen. Die Stadthalle bebte und brodelte. Foto: Rike Herbering

Feierlich begleitet von einer Abordnung des Förderkreises Kinderkarneval und ihrem Präsidenten Josef Pieper hat anschließend das Kinder-Dreigestirn – in diesem Jahr gestellt vom Damenschützenverein – seinen Auftritt. Ihre Untertanen danken es ihnen umgehend mit lauten Beifallsbekundungen, bevor sie wiederum von der Kids-Garde abgelöst werden, die den Saal mit ihrem schwungvollen Tanz ordentlich aufwirbelt und die Stimmung zum Siedepunkt bringt.

Und was danach folgt, kann wohl am besten mit einem Feuerwerk der guten Laune beschrieben werden: Durch ihr großes Repertoire an bekannten Faschingsliedern infiziert die „Kölsche Cover Band“ nicht nur das mitschunkelnde und mitsingende erwachsene Publikum mit dem Karnevals-Virus. Auch einer Gruppe kleiner Nachwuchspiratinnen haben es die gut gelaunten Musiker angetan. Vom Bühnenrand aus verfolgen sie gebannt den Auftritt.

Spätestens beim Showtanz der Küken-Garde, einem der vielen „Eigengewächse des KCN“, hat auch der letzte Karnevalist im Saal bemerkt, dass es sich auf den Tischen und Bänken am besten tanzen lässt. Schnell beweisen die Mädels – ganz zum Stolz ihrer Trainerinnen Sabrina Schuckmann und Nina Flormann – dass auch sie schon echte Profis sein können, indem sie als Seemänner und Meerjungfrauen kostümiert die Tiefsee in den tobenden Saal bringen.

Lückenlos folgt der Auftritt der ersten Damengarde des KCN, die den begeisterten Zuschauern ihren aktuellen Gardetanz präsentiert.

Doch wer denkt, der Abend wäre damit schon beendet, liegt falsch: Ein karnevalistisches Highlight folgt auf das nächste. So schaffen es die Niederesch-Boys unter ihrer Trainerin Gaby Dankbar beinahe mühelos, die großartige Stimmung in der Stadthalle auch für ihre Zwecke zu nutzen. Ebenso die Kids-Garde, die Bielefelder Schlagersängerin Sandra Berger, sowie die „Chaos Queens“, die inzwischen schon einen festen Bestandteil im Festprogramm des Kappenfestes darstellen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils zeigen die Tänzerinnen der ersten Garde noch einmal ihr Können, bevor der Elferrat die Stadt-halle gemeinsam mit den Narren bis in die frühen Morgenstunden zum Beben bringt.