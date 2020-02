Feuerwehreinsatz in der Eichenstraße

ochtrup -

Unter einem Balkon an der Rückseite eines Hauses gelagerter Unrat rief am Donnerstagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Dieser hatte sich nach Angaben der Einsatzleitung der Wehr aus unbekannter Ursache entzündet und brannte. Der Wehr, die mit einem Löschzug und 19 Einsatzkräften an die Eichenstraße ausgerückt war, gelang es unter Einsatz von Atemschutz rasch, das Feuer zu löschen. Im Haus wurde anschließend quergelüftet.