Wegen der Sturmwarnung für die Zeit ab Sonntagabend und für den Montag hat die Stadt Ochtrup entschieden, dass der Unterricht sicherheitshalber in sämtlichen Schulen der Stadt am Montag (10. Februar) für alle Schüler ausfällt. Wie Bürgermeister Kai Hutzenlaub mitteilte, sei die Betreuung der Schüler sichergestellt: Eltern, die berufstätig sind, und ihre Kinder am Montag nicht betreuen können, haben die Möglichkeit, diese zur Schule zu bringen. Die Betreuung im Offenen Ganztag der Schulen findet ebenfalls statt. Der Schulbusverkehr sei indes nicht sichergestellt, so Hutzenlaub.