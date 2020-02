Die Tage werden länger, die Natur nimmt allmählich Frühlingsfarben an – aber verwehte oder unachtsam verstreute Abfälle gehören nicht gerade zu den bunten Tupfern, die man gern am Wegesrand entdeckt.

Kurz: Für Ochtrup ist es Zeit, sich dem jährlichen Frühjahrsputz zu unterziehen. Die Aktion „Ochtrup räumt auf“, bei der Menschen sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich und freiwillig für das Erscheinungsbild ihrer Stadt einsetzen, findet in diesem Jahr am 21. März (Samstag) statt.

Bis zum 28. Februar (Freitag), können sich Vereine, Schulen, Kindergärten, Gruppen und Einzelpersonen wieder zu der Aktion anmelden.

Begonnen werden kann mit der Aktion am Samstagmorgen in den jeweiligen Wunschgebieten, informiert die Stadt in einer Mitteilung. Der gesammelte Müll sollte an ausgewiesenen Sammelpunkten abgelegt oder direkt zur Entsorgungsfirma Kockmann, Weinerpark 17, gebracht werden. Ab 13 Uhr finden sich dort die Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein und Abschluss ein. Eine deftige Suppe und Getränke werden ebenfalls bereitgestellt, heißt es weiter.

Ansprechpartner für die Aktion „Ochtrup räumt auf“ sind Elke Wolf von der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) (Telefon 0 25 53 / 9 81 80, E-Mail touristinfo@ochtrup.de) und Jan-Henrik Wiers vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Och­trup (Telefon 0 25 53 / 7 33 41, E-Mail jan-henrik.wiers@ochtrup.de).