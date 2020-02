Brachiale Klänge beim ersten Konzert

„Wir freuen uns, die neue Konzert- und Kulturgruppe vom Freiraum mit einem fulminanten, energiegeballten Abend zu begrüßen und haben für brachialen Klang zum Lauschen, aber auch zum Abgehen gesorgt“, wird Fabian Post , Leiter der neuen Konzert- und Kulturgruppe „LauschAngriff“, in einer Ankündigung zitiert. Die Gruppe gehört zur jugendkulturellen Arbeit des Jugendcafés Freiraum.

Am morgigen Freitag spielen zunächst „ Black Moon Empire“. Die Gronauer Gruppe wurde 1998 unter dem Namen „Acrimonia“ gegründet und macht Death Metal. Seit 2003 spielen die Jungs aus Gronau und Epe in der aktuellen Besetzung. „Die älteren Songs orientieren sich eher an melodischem Deathmetal, wobei bei neueren Songs wie ‚The Blast of the undeads hate’ schon hin und wieder von Grindcore gesprochen wird“, schreibt das Jugendcafé Freiraum. Zum „Death over Epe“ wurde ein Coversong ins Auge gefasst, nahezu einstimmig fiel die Entscheidung auf den Klassiker „Roswell 47“ von Hypocrisy. Dieser Song habe eine einschneidende Änderung hinterlassen: Die Instrumente wurden ganze fünf Halbtöne heruntergestimmt, um das Cover so originalgetreu wie möglich wiederzugeben. „Dies spiegelte sich im gesamten BME-Sound wieder. Die nachfolgenden Stücke wurden komplett in der tieferen Stimmung geschrieben, die älteren umgeschrieben und angepasst“, heißt es in der Ankündigung.

Die zweite Band des Abends nennt sich „Mantrum“ und kommt aus dem Emsland, genauer gesagt aus Oldenburg. Sie schreibt sich selbst dem Groove, Death & Thrash Metal zu.

Die Band wurde 2010 in Papenburg von Hermann von Ohr ( Sore Emetic, Schakal), Tobias Koops (Sore Emetic, Slaughterday), Benjamin Buhl (Sore Emetic) und Jan Krüger (Mary Bleeds Wine, Sore Emetic) gegründet. 2011 kam Sänger Wasili Masalow hinzu. Gemeinsam arbeiteten sie an den Songs für die erste Self-Titled EP, die 2012 veröffentlicht wurde. Nach mehreren Auftritten in Norddeutschland machte die Band eine längere Pause und begann 2017 wieder mit der Arbeit an ihrem ersten full-length Album. Im Oktober 2018 erschien das Album „The Age of Vultures“.

Die „LauschAngriff“-Gruppe öffnet morgen ab 20 Uhr die Türen des Jugendcafés und freut sich auf viele alte, sowie vor allem auch auf neue Gesichter. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Jugendliche ab 16 Jahren, die sich bei den Konzerten oder im Freiraum an neuer Technik/Aufgaben oder Medienbezogen ausprobieren wollen, sind ebenfalls eingeladen.

Ansprechpartner ist Fabian Post (Telefon 02553/5886, E-Mail fabian@jugendcafe-freiraum.de). Er ist zudem via Social Media (Facebook und Instagram „Fabian vom Freiraum“ oder „LauschAngriff“) zu erreichen.