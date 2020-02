Im Bermudadreieck der Narretei

„Unter Donner und Blitz“ heißt nicht nur eine Schnellpolka von Johann Strauss Sohn, sondern sie war auch so etwas wie das Motto des närrischen Abends an Weiberfastnacht in Ochtrup. Wohl der oder dem, die oder der in den knackevollen Kneipen rund um die Lambertikirche im ersten Teil des Abends im Trockenen die drangvolle Enge genießen konnte. Indianer, Funkenmariechen, ganze Zoo-Besatzungen und sogar „normale Karnevalisten“ hatten sich aus guten Grund hierher verzogen, um Musik und durchaus flüssige Nahrung zu tanken und - soweit möglich - sich sogar mehr oder weniger rhythmisch zumeist nach dem deutschen Karnevalsliedgut zu bewegen.Wohl aber auch denen, die in weiser Voraussicht Tische geentert oder einen Platz an der Theke ergattert hatten. Die konnten in aller fröhlichen Ruhe und Zufriedenheit dem schnuckeligen karnevalistischen Gedränge zuschauen und sicher sein, dass ihre stimmungsfördernde Grundversorgung bestens gesichert war.

In Ochtrups Kneipen war jede Menge los 1/41 Jede Menge jeckes Volk tummelte sich am Donnerstagabend in den Kneipen und der Stadthalle in Ochtrup. Weiberfastnacht, das können die Töpferstädter. Foto: Martin Fahlbusch

Wem ab und an nach Ortswechsel der Sinn stand oder dessen Sauerstoffgehalt in den Lunge zu wünschen übrig ließ, wagte einen prüfenden Blick nach draußen und flitzte im berüchtigten Affenzahn zur jeweils anderen närrischen Klause. Merke: Nicht jede Schminke trotzt dem Regenguss. Herrlich bunt – im wahren und übertragenen Sinne – ging es überall rund – und der knipsende Chronist wunderte sich vor allem über die Farbenpracht und Fantasie bei Konterfei und Kostüm.

Und wer nicht vollends in diesem Bermudadreieck der Narretei verschollen war, der fand später in der Stadthalle noch reichlich Gelegenheit, die hin und wieder notwendige Nachtruhe auch mit Hilfe ganz anderer Musik noch um einige dröhnenden Stunden zu verschieben. Als die Kneipen langsam austropften, schlug die Stunde der Audio- und Licht-DJs in der Feuerhalle, der bühnenreifen Tanzgarden und vor allem der ausgelassen feiernden Ochtruper - übrigens nicht nur jung, sondern auch etwas länger jung.Fazit: Der Donner von draußen hatte sich samt zuckender Disco-Blitze nach drinnen verzogen.