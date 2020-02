Wie berichtet, war der Wagen am Freitag gegen 14.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen der Bundesautobahn 31 und der L 573 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw-Anhänger-Gespann zusammengestoßen. Für die Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Am Samstagmittag machte die Polizei Steinfurt Angaben zum Alter des getöteten Ehepaars und gab Details zu den aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bekannt. Erst um 4.40 Uhr am Samstagmorgen konnte die Fahrbahn in Richtung Münster wieder freigegeben werden.

Das Technische Hilfswerk war bis weit in die Mittagsstunden mit der Bergung der Alu-Späne aus dem Container des verunglückten Lastwagens beschäftigt. Am Samstagmittag wurde an der Unfallstelle Erdreich abgetragen, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Es wird laut Polizei weiterhin zu Verkehrsstörungen im Bereich der Unfallstelle kommen, die Fahrbahn in Richtung Gronau ist noch gesperrt.

Tödlicher Unfall auf B 54 bei Ochtrup 1/4 Schwerer Verkehrsunfall auf der B54 bei Ochtrup Foto: Martin Fahlbusch

Für die abschließende Reinigung muss mit einer erneuten Vollsperrung gerechnet werden. Die Polizei bittet darum, die Absperrung nicht zu umfahren oder, wie geschehen, sogar die Absperrung zu beseitigen. Aus diesem Grunde kam es in der Folge zu einem weiteren Verkehrsunfall. Die derzeitige Sperrung befindet sich an der Anschlussstelle zur L 573.