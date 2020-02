Keine Frage, an manchen Streckenabschnitten standen die Narren diesmal nicht so dicht gedrängt, wie sonst. Doch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Mit einer unbändigen Freude sagten die Karnevalisten jeglicher trüben Stimmung den Kampf. Frei nach dem Motto „Jetzt erst recht!“ trotzten Regenbogenfische, Burgfräulein, Clowns, Bücherwürmer, Matrosen und Trolle dem Regen. „Och­trup, Buäh! Helau!“ schallte es den Töpferstädtern, die sich kostümtechnisch ebenfalls nicht lumpen ließen, am Straßenrand entgegen. Da reihten sich alte Omas mit tanzenden Flammen in eine Polonaise ein, da schritten glamourös gewandete Venezianer neben ihrer Gondel einher, bibbernde Tanzmariechen tanzten sich zum Rhythmus einer Blaskapelle warm, und überall waren strahlende Gesichter mit leuchtenden Augen zu entdecken.

Rosenmontagszug Ochtrup 2020 1/46 Rosenmontag Ochtrup 2020 Foto: Alex Piccin

„Wie schade, dass es regnet“, war von überall zu vernehmen. „Vor allem für die Vereine, die haben sich so viel Mühe gebeben“, meinte eine Ochtruperin. Doch als dann die in Regencapes gehüllten Gestalten an ihr vorbeizogen, reckte sie jubelnd die Arme in die Höhe und feierte mit ihnen im mittlerweile strömenden Regen.

Rosenmontagszug in Ochtrup 2020, Teil 2 1/15 Die Narren in Ochtrup ließen sich von dem schlechten Wetter am Rosenmontag überhaupt nicht beeindrucken. Fröhlich und bunt stemmten sie sich erfolgreich gegen das miese Wetter. Foto: Anne Steven

„Hätte es heute so gestürmt wie am Sonntag, hätten wir alles abgeblasen“, erklärte die Erste Beigeordnete Birgit Stening, die am Rosenmontag zusammen mit dem Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen und Soziales, Michael Alfert, ihren Kontrolldienst auf den Straßen der Töpferstadt versah.

Am meisten zu tun gab es für die beiden am Dränkekreisel. Den hatten sich die jugendlichen Narren als Partyzone auserkoren. Was sie hinterließen glich eher einem Schlachtfeld. Grund genug für die städtischen Mitarbeiter dorthin einen Kontrollgang zu unternehmen. Doch sie stießen in diesem Trubel bald an ihre Grenzen. Stening zeigte sich besorgt angesichts dieser ungezügelten Feierei.

Rosenmontagsumzug Ochtrup 2020 1/32 Mit viel Aufwand hergestellte Mottowagen und originell kostümierte Fußgruppen begeisterten die Narren an der Stecke des Ochtruper Rosenmontagsumzugs. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Währenddessen ging es im Café Beile mehr als gemütlich zu. Denn wer dort einen freien Tisch an der Fensterfront ergattert hatte, konnte sich wahrlich glücklich schätzen. Warm und trocken genossen die Herrschaften dort den freien Blick auf das jecke Treiben, ließen sich dabei Kaffee und Kuchen schmecken und konnten es nach eigenen Angaben „ganz gut aushalten“. Karneval in Och­trup geht also immer – bei jedem Wetter.