Beginn der Fastenzeit

Die Fastenzeit wird auch als Passionszeit bezeichnet und ist der Buße und Umkehr gewidmet. Erinnern soll die 40 Tage andauernde Fastenzeit an das ebenso lange Fasten Jesu Christi in der Wüste. Christen – aber auch viele andere Menschen – nehmen die Fastenzeit zum Anlass, bewusst auf liebgewordene Gewohnheiten und Konsum zu verzichten. Imke Philipps findet, dass es unserer Gesellschaft gut bekäme, für ein paar Wochen bewusst aus dem Kreislauf des Konsumierens auszusteigen. „Alternativ kann ich mir auch vorstellen, sich das ganze Jahr in Mäßigung zu üben“, sagt die evangelische Pfarrerin.

Jennifer Feldevert vom Presbyterium der Kirchengemeinde hat sich fest vorgenommen, an der Fastenaktion „Sieben Wochen ohne Pessimismus“ teilzunehmen, bei der sich in diesem Jahr alles um das Motto „Zuversicht“ dreht. Sie will sich die App der evangelischen Kirche mit Impulsen auf ihr Smartphone laden. „Dann habe ich für jeden Tag einen Anlass, über Gott und die Welt nachzudenken“, erzählt sie.

Auch Maria und Peter Paßlick möchten die Fastenzeit ganz bewusst erleben. Sie verbringen die Karwoche bis zum Ostermontag auf Wangerooge und nehmen an geistlichen Tagen teil, die Inselpfarrer Egbert Schlotmann gestaltet.

Ab Aschermittag wird die Fastenzeit auch in den Ochtruper Altenheimen ein Thema: Koch Andre Böwing und Verena Feld vom Sozialen Dienst. Foto: Norbert Hoppe

„In der Fastenzeit hängt das Misereor-Hungertuch in allen Kirchen unserer Pfarrei“, informiert Pastoralreferentin Anja Möllers von der Pfarrei St. Lambertus. Das Motto laute „Wo bist Du Mensch?“ und frage nach einer Standortbestimmung angesichts der gravierenden Veränderungen in unserer Zeit. „Bei näherer Betrachtung kann das Hungertuch Türöffner sein, um die Welt mit wachen Sinnen wahrzunehmen und so für eine notwendige Neuausrichtung offen zu sein“, sagt Anja Möllers.

Etwa 60 Frauen eröffnen die Fastenzeit heute mit dem „Aschermittwoch der Frauen“, der in diesem Jahr von der kfd St. Lamberti ausgerichtet wird. Pastoralassistentin Andrea Spieker-Kreft will mit einigen geistlichen Impulsen auf die Fastenzeit einstimmen.

Schon seit über 20 Jahren betet die KAB St. Paulus nach der Liturgie am Gründonnerstag das Sozialpolitische Abendgebet. „Dabei beten wir besonders für die Anliegen der Arbeiterschaft, um soziale Gerechtigkeit und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen“, beschreibt KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe den Hintergrund des Gebetes.

Ein noch viel längere Geschichte hat in der Lamberti-Gemeinde die Karfreitagsprozession durch die Oster. An den 14 Kreuzwegstationen wird des Leidens Jesu auf dem Weg nach Golgota, seiner Hinrichtungsstätte, gedacht.

Aschermittwoch und Fastenzeit Mit dem Aschermittwoch beginnt 40 Tage vor Ostern die Fasten- oder Passionszeit. Die katholischen Christen lassen sich am Aschermittwoch in einem Gottesdienst mit Asche ein Kreuz auf die Stirn zeichnen – ein Symbol für die Vergänglichkeit allen Lebens: „Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und wieder zum Staube zurückkehrst.“ Die offizielle Fastenordnung der katholischen Kirche ruft dazu auf, sich von Dingen und Zwängen zu befreien und so Freiräume für ein stärkeres Erleben und Reflektieren des eigenen Glaubens zu schaffen. In der evangelischen Kirche orientieren sich die Gläubigen an der Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“. Gefastet wird traditionell durch den Verzicht auf Nahrung. Heutzutage wird es aber auch durch den Verzicht auf Konsumgüter praktiziert. Übrigens gelten die Sonntage nicht als Fastentage. Nimmt man die Sonntage aus der Zeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag heraus, bleiben genau 40 Tage, in denen das Fasten geboten ist. ...

In der evangelischen Kirchengemeinde nimmt die Gestaltung der Passionszeit viel Raum ein: Pfarrerin Imke Philipps (l.) und Jennifer Feldevert Foto: Norbert Hoppe

Einen Kreuzweg in aller Stille gehen die Langenhorster Christen ebenfalls am Karfreitag entlang von Wegekreuzen im Ort, informiert der Küster der Stiftskirche, Josef Kockmann. Diese schon mehrere hundert Jahre alte Tradition habe ihren Ursprung in der Zeit, in der Langenhorst noch ein Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz war, weiß Hildegard Schulze Elshoff, die auch bei den Gottesdiensten in der Kirche die Orgel spielt.

Apropos: „In der Fastenzeit erklingt die Orgel eher ruhig und verhalten.Überdies wird auf den festlichen Ausklang zum Schluss der Messe verzichtet“, erklärt Schulze Elshoff. Auch der Blumenschmuck in den Kirchen fällt während der Fastenzeit sparsam aus. „Der Altar wird im Mittelpunkt stehen“, verweist Küsterin Toni Raulf.

Eine etwas andere Zeit beginnt am Aschermittwoch auch im Carl-Sonnenschein- und Ferdinand-Tigges-Haus. Verena Feld vom Sozialen Dienst berichtet, dass die verschiedenen Angebote der Fastenzeit angepasst sind. „Es sind thematisch ausgerichtete Aktionen vorgesehen, die schon die Besucher beim Betreten der Häuser einbeziehen sollen“, kündigt die Sozialarbeiterin an

In der Küche wird in der Fastenzeit leicht, fleischreduziert und häufiger vegetarisch gekocht. „Hausgemachte Gerichte, viel Gemüse, Aufläufe und Fisch stehen verstärkt auf dem Speiseplan“, macht Küchenchef André Böwing schon Appetit.

Bei einer Umfrage äußert sich ein 35-jähriger Ochtruper, der nicht namentlich genannt werden möchte, kritisch gegenüber der Fastenzeit. „Wenn ich ein paar Pfunde abnehmen will, brauche ich dafür nicht den Segen der Kirche“, hält er nichts von religiösen Vorschriften und Empfehlungen. Ein anderer Mann möchte sich beweisen, dass es auch sieben Wochen gut ohne das Feierabendbier geht. „Ich habe zwar schon das Alter erreicht, in dem Fasten nicht mehr verpflichtend ist“, verweist er auf die 60-Jahre-Grenze, die er aber freiwillig nicht in Anspruch nimmt.

Ob Fasten schwer fällt oder nicht, welche Form und welchen Inhalt jemand der Fas-tenzeit gibt, ob religiös motiviert oder nicht, hängt von der ganz persönlichen Einstellung und den eigenen Möglichkeiten ab. Auf jeden Fall ist die Zeit bis Ostern eine gute Gelegenheit, sein Leben neu auszurichten. Wer fastet, schafft sich selbst neue Freiräume, eröffnet sich einen neuen Blick auf sich und die Welt.