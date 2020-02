Französisch-närrisches Gastspiel

Ochtrup -

Ein närrisches Wochenenden verlebte jetzt der Besuch aus Ochtrups Partnerstadt Estaires. Die Franzosen waren in Gastfamilien und in der OGS der Marienschule untergebracht. Gemeinsam mit Ochtrupern nahmen sie mit ihrer Musikkapelle und ihrer Tanzgruppe am Rathaussturm sowie am Rosenmontagszug teil.