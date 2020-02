Z

„In beiden Romanen sehen wir uns einer nahen Zukunft ausgesetzt, in der die Möglichkeiten der Datennutzung so fortgeschritten sind, dass es Geräte, Apps und Konzerne gibt, die die Bedürfnisse der Menschen schneller und gründlicher erkennen als diese selbst“, heißt es in einer Ankündigung der Bücherei. Das führe im ersten Buch, „Mirror“, dazu, dass die Geräte beginnen, ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln. Im zweiten Buch, „Qualityland“, ist dies längst Normalität. „Dort wird mit erfrischendem Humor erklärt, wie man zum Beispiel einen lebenslang gültigen Dating-Vertrag abschließt, der einem immer den aktuell bestpassenden Partner vermittelt. Vertragsabschlüsse werden zudem generell nicht mehr mit Fingerabdruck besiegelt, sondern mit Lippenabdruck („Küss dein Tablet!“)“, schreibt die Bücherei.

Sie habe mit Rainer Rudloff einen außergewöhnlichen Stimmwandler und Spezialisten für skurrile Lesungen gewinnen können. Rudloff habe das Publikum in Ochtrup schon oft begeistert.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro in der Bücherei. An der Abendkasse kosten die Karten sechs Euro.