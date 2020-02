Null/Null ist für Ochtrup Standard

Seit Januar dieses Jahres gibt es in Nordrhein-Westfalen die „Heimfinder“-App. Wer beispielsweise einen Pflegeplatz für Angehörige sucht, soll damit leichter fündig werden. Bedingung ist, dass sämtliche Pflegeeinrichtungen freie Plätze melden. Auch die beiden Ochtruper Altenheime bedienen täglich diese neue App. „Ich habe aber noch nie einen freien Platz gemeldet“, gibt deren Leiter Stefan Antfang ganz unumwunden zu.

Es ist nicht so, dass der 57-Jährige die „Heimfinder“-App boykottiert – ganz im Gegenteil. „Ich finde die Intention gut.“ Aber es sei eben wie bei vielen Neuerungen: Man müsse noch ein bisschen nachbessern.

Wenn im Ferdinand-Tigges- oder im Carl-Sonnenschein-Haus ein Platz frei wird, bedient Antfang zuerst die Menschen auf einer kurzen Warteliste. Wobei dabei die Dringlichkeit entscheidend ist. „Es gibt da keine feste Reihenfolge“, betont der Heimleiter. Und eine Prognose, wann ein Platz frei werden könnte, kann er auch nicht geben. „Ich bitte die Angehörigen immer, zu überlegen, warum denn bei uns ein Platz frei werden könnte. Relativ schnell kommen sie dann zu dem Schluss, dass dies nur passiert, wenn jemand stirbt. Und das kann man nicht vorhersagen“, stellt Antfang klar.

„Einrichtung für Ochtruper“

Zudem verstehe sich das Haus der Domus Caritas als „Einrichtung für Ochtruper“. Deshalb macht Anfang jeden Tag eine „Null/Null-Meldung“. Er möchte es Och­trupern ermöglichen, vor Ort einen Platz in einer vollstationären Einrichtung zu bekommen. „Das ist wichtig für die Menschen“, ist sich Antfang sicher. Und erfahrungsgemäß sei nie länger als ein oder zwei Tage ein Platz in einem der Altenheime leer geblieben.

Doch wenn er den Platz über die App frei melden würde, hätten Menschen aus ganz NRW Zugriff. Gegebenenfalls müsste er einen Ochtruper zugunsten eines Auswärtigen ablehnen. Und das sei kontraproduktiv, findet Antfang. Wer im Heimatort lebe, dem falle es leichter, soziale Bezüge herzustellen. „Die Leute kennen sich“, betont der 57-Jährige. Das mache den ohnehin schweren Schritt, sich in in eine vollstationäre Einrichtung zu begeben, deutlich leichter – für die Bewohner, aber auch für Angehörige.

Die App sei sicherlich sinnvoll für größere Städte wie Dortmund, Münster oder auch Rheine. Dort gebe es einfach so viele Einrichtungen, dass sich die Angehörigen „die Finger wund telefonieren“, weiß Antfang. In ländlichen Regionen wie Ochtrup bevorzuge er jedoch den persönlichen Kontakt. Und am liebsten vergibt er Plätze an Ochtruper. 125 der aktuell 139 Bewohner stammen übrigens aus der Töpferstadt. Zudem halte mittlerweile fast jede Kommune im Kreis stationäre Pflegeeinrichtungen vor.

Kurzzeitpflege

Für den Bereich Kurzzeitpflege hat sich im Carl-Sonnenschein- und im Ferdinand-Tigges-Haus seit Anfang dieses Jahres einiges geändert. Denn aufgrund des großen Angebots im neuen Pius-Stift (wir berichteten), hat Antfang die Kurzzeitpflegeplätze in den beiden Altenheimen von zwölf auf drei reduziert. Böse ist er darum nicht. Schließlich ergaben sich somit zusätzliche Plätze im vollstätionären Bereich. In der Caritas-Einrichtung sind es nun hauptsächlich Urlaubs- und Verhinderungspflegen, die die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. „Das ist für uns besser planbar“, sagt Antfang.

Viele Nachfragen gebe es erfahrungsgemäß im Maiund Juni (Kurzurlaube/Schützenfeste) sowie von Juli bis September für den klassischen Sommerurlaub. Hierfür müsste es möglich sein, in der App freie Zeiträume anzugeben, etwa wie bei Ferienwohnungen. „Das fehlt bei der ‚Heimfinder’-App leider noch“, hofft Antfang, dass zeitnah nachgebessert wird.

Er leitet Notfälle, also Patienten, die kurzfristig aufgrund einer durch Unfall oder Erkrankung veränderten Lebenssituation einen Platz benötigen, derzeit immer an das Pius-Stift weiter. „Bei diesen Menschen ist der Zeitraum für ihren Aufenthalt bei uns nur schwer abzuschätzen. Wir müssen aber mit den Plätzen planen können. Schließlich sind sie zeitgebunden gebucht.“ Andersherum dürfe aber für die Notfälle auf gar keinen Fall ein Entlassdruck entstehen“, betont Antfang.

Ein Aufenthalt in der Kurzzeitpflege wird übrigens so manches mal als Testlauf für eine dauerhafte Unterbringung genutzt. Allein schon deshalb will Antfang immer ein paar Plätze für die Kurzzeitpflege reservieren. Und bei Bedarf könne man die Anzahl natürlich wieder aufstocken. Aktuell sei dies aber nicht notwendig.