Im Jugendcafé Freiraum ist am heutigen Freitag Zeit für den „HipHopBash“. „Bash, das heißt Party mit Livemusik“, schreibt das Jugendcafé in einer Ankündigung für diese Veranstaltung. Neben dem „Local-Homie Szabi“ haben sich dieses Mal „Valo“ aus Wettringen, „Ibo“ aus Meppen und „ASAK“ aus Osnabrück angekündigt. Alle vier sind Nachwuchsrapper, die im Ochtruper Jugendzentrum ihre Liveerfahrung ausbauen möchten. Viele haben im Jugendzentrum vor Ort ihre Songs aufgenommen und diese über das Internet auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht, von Youtube bis Spotify. „Außer diesen Künstlern sind auch auch noch viele weitere Jugendliche in dieses Projekt eingebunden“, heißt es im Pressebericht. So sorgt DJane Evelyn an diesem Abend für die Musik, Marcel für die Lichteffekte, Linh unterstützt das Team bei der Technik und auch Didinho Silva (Foto) habe sich wieder mit einer spektakulären Tanzeinlage angemeldet. Die Party startet um 19 Uhr. Damit auch die jüngeren Besucher teilnehmen können treten die Liveacts bis 21.30 Uhr auf.