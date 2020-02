Unter der Brücke am Nienborger Damm über die B 54 hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte um 10.36 Uhr mit einem Einsatzwagen aus, um offenbar angezündeten Unrat und Zeitungen zu löschen. Das Feuer hat keinen Sachschaden angerichtet. Da sich diese Ereignisse in jüngster Zeit gehäuft haben, hat die Polizei verstärkt ein Blick darauf. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bitte telefonisch unter 0 25 53/93 56 41 55 melden