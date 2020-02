Angeklagter gesteht sexuellen Missbrauch an Dreijähriger

Mit einer ungewöhnlichen Einlassung überraschte ein 39 Jahre alter Mann aus Schüttorf am Freitag die erste Große Strafkammer beim Landgericht Münster . „Alles, was der Staatsanwalt in der Anklage vorgetragen hat, ist wahr, und ich gebe alles zu“, sagte der Schüttorfer gleich zu Beginn der Vernehmung durch das Gericht. Allerdings ließ er durch seinen Verteidiger erklären, dass er sich zum Sachverhalt nicht äußern werde. Gegebenenfalls werde er sich im Laufe des Prozesses zu den Vorwürfen einlassen, so der Anwalt.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem 39-Jährigen vor, im Juli 2019 an der drei Jahre alten Tochter einer Bekannten, die ihn in ihrer Wohnung in Ochtrup übernachten ließ, mehrfach beischlafähnliche Handlungen vorgenommen zu haben. Die Handlungen habe er gefilmt und fotografiert, was den Tatbestand der Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Medien erfülle, hieß es in der Anklageschrift.

Auf ausdrückliche Nachfrage der Strafkammer berichtete der Angeklagte von seinem Lebenslauf. Geboren im Saarland, habe er seine leiblichen Eltern nie kennen gelernt. Zu seiner Adoptivfamilie sei das Verhältnis stets gut gewesen. Nach dem Hauptschulabschluss habe er in verschiedenen Jobs gearbeitet, später habe er eine Anstellung als Lkw-Fahrer gefunden. Privat verlief sein Leben ungeordnet. Viele Wohnungswechsel, Unterschlupf bei Freunden und in einem Hotel oder im Lkw brachten ihn schließlich von Koblenz nach Schüttorf.

Eine Ehe scheiterte genauso wie mehrere andere Beziehungen. Auffällig war, dass alle Partnerinnen alleinerziehende Mütter von kleinen Kindern waren. Er war bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern einschlägig vorbestraft und musste eine längere Freiheitsstrafe verbüßten, zitierte der Vorsitzende Richter aus Urteilen verschiedener Land- und Amtsgerichte. Auflagen, wie regelmäßige Kontakte zu Bewährungshelfern, ließ er ohne Entschuldigung verstreichen. Insgesamt waren im Bundeszentralregister elf Vorstrafen verzeichnet.

Am 19. März wird der Prozess fortgesetzt.