Die „Woche für das Leben“ ist ein Projekt der ökumenischen Kirche in ganz Deutschland. Seit 1994 unterhalten sich Vertreter des Christentums, aus verschiedenen Fachbereichen und Bürger über Themen rund um das Leben. Zwei Wochen nach Karsamstag – vom 25. April bis zum 2. Mai (Samstag bis Samstag) – behandeln sie „die menschliche Würde in allen Lebensphasen, besonders wenn diese gefährdet oder in Frage gestellt ist“, heißt es auf der Internetseite der „Woche für das Leben“. In diesem Jahr heißt das Thema „Leben im Sterben“. Die palliative und seelsorgerische Behandlung am Ende eines Lebens steht im Vordergrund.