Die drohende Covid-19-Epidemie treibt Sorgenfalten in die Gesichter vieler Menschen. Obwohl das neue Corona-Virus – jetzt sogar mit bestätigten Fällen in Münster und Coevorden – immer näher rückt, ist in Ochtrup von einer Panik aber keine Spur. Vorsicht walten lassen wollen die Töpferstädter offenbar dennoch.