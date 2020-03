Ab Montag (16. März) steht die erste Grünschnittabfuhr im Jahr 2020 für den Innenbereich der Stadt Ochtrup an. Darüber informiert die Kommune in einer Pressemitteilung.

Das beauftragte Unternehmen wird alle vier Abfuhrbezirke in den folgenden Tagen nacheinander abfahren. Alle Ochtruper werden daher gebeten, den Grünschnitt am Montag vor 6 Uhr zur Abfuhr bereit zu stellen. „Der Grünschnitt muss am Rand von öffentlich zugänglichen Straßen und Wegen gelagert werden. Zur Mitnahme von Grünschnitt, der auf Privatflächen liegt, ist das Abfuhrunternehmen nicht verpflichtet“, schreibt die Stadt. Grünschnitt, der zu spät an die Straße gepackt werde, wird nicht mehr abgeholt.

Verrottbares Material nutzen

Bei der Grünschnittabfuhr werden Äste (bis maximal 15 Zentimeter Durchmesser) und Strauchschnitt (bis circa 1,5 Meter Länge) abgefahren. Der Strauchschnitt muss von einer Person tragbar sein. „Von großer Wichtigkeit ist es, den Strauchschnitt mit verrottbarem Material, zum Beispiel naturbelassenem Hanf-, Stroh- oder Kokosband, zu bündeln. Baum- oder Strauchschnitt, der so klein ist, dass er sich nicht zum Bündeln eignet, zum Beispiel Hecken-Formschnitt, kann in verrottbaren Papiersäcken ohne Beschichtung an die Straße gestellt werden“, informiert die Kommune. Schnittgut in Plastiksäcken könne nicht mitgenommen werden. Das gelte auch für Baumwurzeln. Weitere Informationen sind dem Abfallplaner zu entnehmen.

Nicht länger als zwei Tage an die Straße

„Im Interesse eines sauberen Ortsbildes sollte kein Grünmaterial länger als zwei Tage vor der Abfuhr an die Straße gelegt werden“, erinnert die Stadt.

Für alle Ochtruper bestehe zusätzlich die Möglichkeit, haushaltsübliche Mengen Grünschnitt (Pkw- beziehungsweise Kombikofferraumladungen) bei der Firma Kockmann im Weinerpark (montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr) abzugeben. Bei der Anlieferung ist ein amtliches Dokument, das den Wohnsitz in Ochtrup belegt, zwingend erforderlich.