„Wie kommt der große Opa in die kleine Urne?“ Mit solchen Fragen werden mitunter die Mitarbeiterinnen in Kindergärten konfrontiert. Darin schwingt eine Menge Unsicherheit, Ratlosigkeit, eine gewisse Traurigkeit, aber eben auch kindliche Neugier mit. „Wir waren uns in Seelsorgeteam der Pfarrei St.