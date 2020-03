Damit leiste die Imkerschaft aus Ochtrup, Metelen und Umgebung einen wichtigen Beitrag zur Bestäubungsleistung in den Gärten und auf den Feldern der Region, schreibt der Verein in einem Pressebericht. Auf diesen wichtigen Punkt ging auch Ferdi Becker ein, der sich aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl als zweiter Vorsitzender stellte. Er dankte für das langjährige Vertrauen in seine Person und freute sich über den enormen Zuwachs der vergangenen Jahre. Schließlich habe er auch Zeiten erlebt, in denen der Imkerverein nur zwölf Vereinsmitglieder zählte.

Die Imker diskutierten im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung auch über Lösungsansätze. Foto: Norbert Feldevert

Norbert Feldevert dankte ihm und ebenso dem scheidenden Kassierer Hendrik Pelster für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand und übergab im Namen des Vereins einen Blumenstrauß.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Norbert Feldevert als Vorsitzender wiedergewählt. Weiterhin bestimmten die Vereinsmitglieder Christiane Füser als zweite Vorsitzende, Melanie Oskamp als Schriftführerin und Pressewartin sowie Rainer Bittner als Kassenwart. Beisitzer wurden erneut Josef Holtmannspötter und Wilhelm Enning. August Woltering und Hans Oelerich wurden in ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt.

Neue Regelungen

Nachdem die offiziellen Themen abgeschlossen waren, referierte Wilhelm Enning über die bevorstehende Auswinterung und Trachtvorbereitung. „Vor allem aber ging es an diesem Tag um das Thema Amerikanische Faulbrut“, schreiben die Imker in ihrem Bericht. Neue Regelungen des Kreises Steinfurt stellten sie vor Herausforderungen, die es im Zuge der Bienengesundheit umzusetzen gelte. „Trotz einiger ungeklärter Fragen für die eigene Imkerei wurde in den Diskussionen rund ums Thema der Zusammenhalt der Ochtruper Vereinsmitglieder deutlich“, heißt es im Bericht weiter. Sofort sei nach Lösungsmöglichkeiten gesucht worden und aus allen Ecken die Bereitschaft zu vernehmen gewesen, weiter zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Villa Bienenstich ist ab dem 3. Mai wieder jeden Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr für interessierte Besucher geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind online einzusehen. Der Verein freut sich über jeden Besucher, dem er die faszinierende Welt der Bienen näherbringen kann.