Die Kommune reagierte damit auf eine Mitteilung des Kultusministeriums. Das Land folgt den Maßnahmen anderer Bundesländer wie Bayern, dem Saarland und Niedersachsen.

Die drei Grundschulen und die drei weiterführenden Schulen machen ab Montag dicht. „Diese Vorsichtsmaßnahme, die der raschen Ausbreitung des Coronavirus vorgreifen soll, schließt auch den Betrieb der OGS und andere Betreuungsmaßnahmen und der kommunalen Sportstätten mit ein“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. „Es macht Sinn, hier eine einheitliche Linie zu fahren“, wird Bürgermeister Kai Hutzenlaub darin zitiert.

Krisenstab zur Kinderbetreuung

Mit der Notsituation von Eltern, die Betreuungsbedarf für ihre Kinder haben, beschäftigt sich indessen ein Krisenstab der Stadt Ochtrup. „Hier suchen wir intensiv nach einer mittelfristigen Lösung“, erklärt Hutzenlaub weiter. Ansprechpartner ist der Fachbereich II (Schulen und Kultur) der Stadt Ochtrup (Telefon: 0 25 53/7 32 60 oder 7 32 65). Betroffene Eltern können sich auch per E-Mail an den Fachbereich wenden: schulamt@ochtrup.de

Nach drei Wochen außerplanmäßiger Schließung in NRW würden am 6. April nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. „Wie es nach den Ferien weitergeht, ist allerdings noch völlig offen“, so Hutzenlaub. Man sollte sich hier nicht zu früh auf den normalen Betrieb einstellen.

Gemeinsam abgestimmt

Das gelte überdies auch für die Jahresplanung von Vereinen und Verbänden. „Wir empfehlen allen, sich an unseren städtischen Fristen zu orientieren, die wir gemeinsam mit allen Kommunen im Kreis Steinfurt abgestimmt haben“, erklärt Hutzenlaub. Alle städtischen Veranstaltungen sind vorläufig bis zum 30. April abgesagt. Diese Frist könnte sich mit einiger Wahrscheinlichkeit noch verlängern.

Wichtig ist zudem eine Fahrplanänderung in Bezug auf die kommunalen Ausschusssitzungen: Auch sie sind vorläufig bis Ende April abgesagt. Bürgermeister Hutzenlaub bittet alle Ortsvereine, die Notwendigkeit von Fraktionssitzungen vor dem Hintergrund der aktuellen Lage zu überdenken.