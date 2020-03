Die Realschule und das Gymnasium haben beispielsweise E-Learning-Plattformen eingerichtet. „Jeder Schüler hat einen eigenen Account und es gibt die Möglichkeit, die Lehrkraft zu kontaktieren“, erklärt Doris Nollen Kuhlbusch, Leiterin der Realschule. Ausnahmsweise werde auch der Messengerdienst WhatsApp zugelassen, damit die Jüngeren ausgefüllte Arbeitsblätter zurückschicken können. Für die Zehntklässler könne es „haarig“ werden, so die Leiterin, da bald die letzten Klassenarbeiten vor den zentralen Abschlussprüfungen stattfinden sollen.

Das Gymnasium handhabt es ähnlich, so der kommissarische Schulleiter, Olaf Reitenbach: „Die Oberstufenschüler arbeiten mit der Plattform „Moodle“. Dazu haben wir die Mailadressen aller Schüler, um sie mit Aufgaben zu versorgen.“ Die Antworten gehen auf dem selbem Weg zurück. An der Lambertischule folgt jetzt die Probe aufs Exempel.

Seit etwa sechs Wochen steht die Plattform „IServ“ zur Verfügung, die nun auf Herz und Nieren geprüft wird. „Wir sind mit Hochdruck dabei, alles einzurichten“, sagt Leiterin Marlies Lütkehermölle. Sie kündigt zudem an, dass am Montag und Dienstag (16. und 17. März) Kinder, die nicht zu Hause bleiben können, in der Schule betreut werden.