Zündelei in öffentlicher Toilette

Feuerwehreinsatz am Samstag

Ochtrup -

Mit der Schließung der öffentlichen Toilettenanlage in der Weinerstraße hat das Coronvirus diesmal nichts zu tun. Vielmehr waren es Unbekannte, die in dem WC Feuer legten und es so unbenutzbar machten.