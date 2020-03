Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Bestimmungen schränken den Alltag der Menschen auch in Ochtrup ein. Schulen und Kitas sind geschlossen, die Kinder zu Hause. Wer kann, verlegt sein Büro in die eigenen vier Wände. Doch wie lässt sich Homeoffice und die Betreuung des Nachwuchses unter einen Hut bringen? Welche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich abseits von Schulaufgaben an? Und, wenn die Arbeit getan ist, was fängt man selbst mit der vielen freien Zeit an? Die Westfälischen Nachrichten in Ochtrup sind auf der Suche nach ultimativen Tipps und Strategien, die Corona-Zeit bestmöglich zu nutzen. Schreiben Sie der Lokalredaktion, wie Sie und Ihre Kinder der Langeweile entkommen. Kommentare und Idee gerne via Facebook oder per E-Mail an redaktion.och@wn.de.