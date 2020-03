Kaffee und Cola sowie Schwarzbrot und ein Schaumkuss zwischen zwei Brötchenhälften: Antonius Schomann hat sich sein Mahl nach der Blutspende beim DRK bereits zum 125. Mal verdient. Rigoros am linken Arm und ohne Stoppuhr. Nur selten sei er „fremd gegangen“, habe also in Nachbarkommunen gespendet. In der Regel ist er seiner Heimatstadt treu geblieben. Warum?