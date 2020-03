Am Mittwoch rückte die Freiwillige Feuerwehr gegen 17.30 Uhr gleich mit mehreren Fahrzeugen in die Bauerschaft Weiner aus. Der Grund war lange unbekannt, weil über den Einsatz die Leitstelle in Rheine nicht informiert hatte.

Durch Anwohneranrufe aus der Nähe der Felsenmühle war zu erfahren, dass es um das Gehöft Weiner 109 ging. „Wir stellten beim Eintreffen deutlichen Gasgeruch fest“, bestätigte Einsatzleiter Thomas Ransmann. Wie der Leiter der Ochtruper Wehr, Andreas Leusing , berichtete, war am Morgen ein frei stehender Tank hinter einer Stallanlage, die sich in einiger Entfernung zum Wohnhaus befindet, mit Flüssiggas befüllt worden. „Das Sicherheitssystem hat am späten Nachmittag einen Warnton ausgesandt“, so Leusing weiter. Die Feuerwehrleute näherten sich vorsichtig dem Tank. Dabei hatten sie den Eindruck, dass ein Sicherheitsventil die Leckage verursachte. Um den vermeintlichen Überdruck zu reduzieren, kühlten die Einsatzkräfte den Tank mit Wasser. Nach einiger Zeit sei der Sicherheitsalarm verstummt. Das Ventil habe sich wohl wieder verschlossen. „Wir haben eine Fachfirma beauftragt, um eine genaue Untersuchung vorzunehmen und einen möglichen Defekt direkt zu reparieren“, erläuterte Leusing, als die meisten Einsatzkräfte schon abgerückt waren.