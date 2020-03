Die Coronavirus-Pandemie in Deutschland spitzt sich derzeit weiter zu. Auch in Ochtrup wurde die COVID-19-Infektion bereits bei einigen wenigen Einwohnern nachgewiesen. Die Ochtruper Hausärzteschaft – unterstützt von der Stadt Ochtrup – reagiert jetzt darauf. Sie eröffnet am Montag (23. März) in der Sporthalle der Lambertischule (Schillerstraße 28) eine sogenannte „Fieberpraxis“. Die hausärztlichen Kollegen der Stadt werden dort abwechselnd für Infektpatienten ansprechbar sein.

Was sind die Vorteile einer solchen Schwerpunktpraxis für fieberhafte Infekte? Zum einen würden ältere Patienten und/oder Menschen mit chronischen Vorerkrankungen in ihrer Hausarztpraxis nicht mehr auf Menschen treffen, die theoretisch bereits an COVID-19 erkrankt sein könnten, schreibt die Hausärzteschaft in einer Pressemitteilung. Die Patienten würden also wesentlich besser in anderweitig medizinisch notwendigen Behandlungssituationen geschützt.

Zum anderen profitiere auch der restliche Teil der Ochtruper Bevölkerung, der eigentlich nicht als abwehrgeschwächte Risikogruppe gilt. Die Organisationsstruktur und die räumlichen Voraussetzungen der Fieberpraxis sorgen dafür, dass weitere Infektionsausbreitungen durch das Coronavirus in Ochtrup deutlich effektiver eingegrenzt werden könnten. Sicherheitsabstände würden zuverlässig eingehalten.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe sollten ab Montag möglichst alle Patienten mit einer Infekterkrankung ausnahmslos die Fieberpraxis als Anlaufstelle wählen, so die Hausärzteschaft. Dies gelte auch ausdrücklich für Menschen mit Infekten ohne Fieber. Die COVID 19-Infektion kann ähnlich wie bei anderen Viruserkrankungen am Anfang durchaus auch noch einen fieberfreien Verlauf zeigen.

Bei sehr leichten Erkältungsinfektionen, die keinen Arztkontakt, wohl aber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, können diese weiterhin über die Hausarztpraxis telefonisch angefordert werden. Die Ochtruper Ärzteschaft betont: „In diesen Zeiten befinden wir uns alle in einer Ausnahmesituation und wir appellieren daher an die Ochtruper Bevölkerung, persönliche Arztbesuche nur in Anspruch zu nehmen, wenn tatsächlich eine medizinische Notwendigkeit vorliegt, damit die ärztlichen Reserven derzeit sinnvoll und mit dem richtigen Maß dort eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden.“

Damit ein reibungsloser Ablauf und die Einhaltung der sehr wichtigen hygienischen Schutzmaßnahmen gewährleistet werden, vergibt die Fieberpraxis kurzfristig Behandlungstermine nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer: 0 25 53 / 7 26 34 31. Im eigenen Interesse der Patienten empfehlen die Ochtruper Hausärzte dringend, nicht unangemeldet zu erscheinen.

Die neue Fieberpraxis wird zu den folgenden Zeiten für Patienten geöffnet sein: Montag bis Freitag 8 bis 11 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.