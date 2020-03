Nein, an diesem Morgen habe sie keine Zeit für ein Gespräch. Sie male an einem Bild, und das müsse fertig werden, erklärt Marie Hewing in ihrer unbekümmerten Art. Auch wenn man der 21-Jährigen nicht gegenübersteht, so ahnt man ein verschmitztes Lächeln in ihrem Gesicht. „Ja, so ist Marie.