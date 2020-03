Ochtrup/Schüttorf/Münster -

Von Westfälische Nachrichten

Immer noch keine Aussage machte am Donnerstag vor dem Landgericht Münster ein 39-jähriger Schüttorfer, den die Staatsanwaltschaft wegen des schweren sexuellen Missbrauchs an einem dreijährigen Mädchen in Ochtrup angeklagt hat.