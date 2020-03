Im neuen Gewand zeigte sich am Sonntag die Kirchengemeinde St. Lambertus – zumindest in Bezug auf ihr Auftreten. Aufgrund des Coronavirus mussten auch alle Gottesdienste abgesagt werden, was die Verantwortlichen der Gemeinde aber nicht einfach so auf sich beruhen lassen wollten. Deshalb beschlossen sie, eine heilige Messe im Live­stream zu feiern.