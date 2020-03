Schnörkellos und unaufgeregt präsentiert sich die Fassade des Hauses mit der Nummer 14 an der Technikerstraße in Schüttorf. Hinter den Mauern allerdings arbeiten derzeit etwa 150 Mitarbeiter auf Hochtouren. Hier laufen aktuell täglich rund 1000 Tests ein, deren Ergebnis auch Menschen in Ochtrup mit sorgenvoller Spannung erwarten.