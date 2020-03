Kostenloses Angebot in der Weiner

Ochtrup -

Von Maximilian Stascheit

Aufgrund der Fülle an Absagen von Veranstaltungen liegt das Geschäft Ludger Frielers so gut wie brach. Der Ochtruper vermietet Toilettenwagen quer durch das Münsterland. Jetzt stellt er sie kostenfrei auf seinem Hof in der Weiner zur Verfügung – für Spaziergänger und Sportler.