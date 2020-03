So hat sich der diesjährige Abiturjahrgang des Städtischen Gymnasiums den Abschluss seiner zwölfjährigen Schullaufbahn nicht vorgestellt: Statt sich in Ruhe von Lehrern und Mitschülern zu verabschieden und in ihren letzten Schulwochen noch einmal den abiturrelevanten Unterrichtsstoff zu wiederholen, heißt es für alle Schüler nun, zu Hause zu bleiben