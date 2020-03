Der Einrichtungsleiter des Carl-Sonnenschein-Hauses und der Ochtruper Hospizverein haben eine generationenübergreifende Aktion für die Bewohner des Altenheims angestoßen. Darin werden alle Kindergartenkinder aufgefordert, Bilder zu malen, und sämtliche Schulkinder werden gebeten, Briefe zu schreiben für die Altenheimbewohner, die in Zeiten von Corona keinen Besuch empfangen dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Überwältigt zeigt sich Dieter Lange-Lagemann, Koordinator des Hospizvereins: „Über 1600 Besucher auf Facebook in 24 Stunden sind enorm.“ Stephan Antfang vom Carl-Sonnenschein-Haus verspricht: „Unsere Mitarbeiter werden jeden Brief vorlesen und jedes Bild gut sichtbar aufhängen.“ Die Idee zur Mal- und Schreib-Aktion zieht Kreise. So gebe es bereits die Rückmeldung einer Ahauser Schule, für das dortige Altenheim tätig zu werden. www.facebook.com/Hospizverein.Ochtrup.Metelen.eV