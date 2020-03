In einem neuen Gewand präsentiert sich der Internetauftritt der Kirchengemeinde St. Lambertus. Es war der zweite Anlauf innerhalb von circa drei Jahren. Mit der Umsetzung der Idee aus dem vergangenen Jahr hat es ein wenig gedauert, doch das Ergebnis stimmt alle Beteiligten positiv.

Dabei hätte die neue Homepage eigentlich noch gar nicht online sein sollen. Doch, Corona lässt grüßen, der sogenannte Launch wurde vorgezogen, um die Gemeinde auf einer jetzt aufgeräumt gestalteten Internetseite laufend informiert zu halten. „Die alte Seite war optisch etwas Besonderes“, sagt Pfarrer Stefan Hörstrup. „Doch sie war unübersichtlich und es fehlten Informationen.“

Klassisches Design

Jetzt sind die Verantwortlichen auf Nummer sicher gegangen und haben sich für eine klassische Variante entschieden. Mobil wie am PC sei diese intuitiv bedienbar, so Stefan Hörstrup. Im Herbst 2019 machten sich die Verantwortlichen um Öffentlichkeitsausschuss und Pfarrbüro daran, die Gedanken und Ideen in eine digitale Form zu geben. Seit zwei Wochen ist die neue Seite jetzt im Netz. Die Mitarbeiter im Pfarrbüro und das Seelsorgeteam kümmern sich um die Inhalte.

Noch seien nicht alle Inhalte eingepflegt. Angedacht ist es, zum Beispiel den Kindergärten eigene Unterseiten zur Verfügung zu stellen.