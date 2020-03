Von analog zu digital – in 49 Jahren

Volksbankvorstand Hermann Lastring geht in den Ruhestand

Ochtrup -

Von Anne Steven

Fast ein halbes Jahrhundert hat Hermann Lastring bei der Volksbank in Ochtrup gearbeitet. Zuletzt war er im Vorstand tätig. Dabei hat der 64-Jährige die Entwicklungen von der analogen zur digitalen Bankwelt komplett mitgemacht. Abseits davon gab es aber noch mehr: Lastring war Leiter der Freiwilligen Feuerwehr und engagiert sich im Dorfladen in Welbergen sowie im Bürgerwindprojekt in dem Ortsteil.