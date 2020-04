Hinter Jana Lücker liegt „der schönste Urlaub ihres Lebens“. Drei Wochen lang tourte die 28-jährige Ochtruperin mit Freunden in einem Van durch Neuseeland, lernte Land und Leute kennen und verliebte sich rettungslos in den Inselstaat am anderen Ende der Welt. Mittlerweile ist dieser Urlaub zu Ende und Jana Lücker müsste eigentlich wieder im Münsterland sein.