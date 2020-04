„Du dickes Ei“ ist die vierte Auflage der Foto-Challenge der „Ochtruper Lichtmaler“ im Rahmen des Kulturrucksacks überschrieben. „Die Herausforderung der aktuell laufenden Corona-Foto-Challenge ist fest auf das Osterfest fixiert“, heißt es in einer Ankündigung. Bis zum Karsamstag (11. April) erwarten die Veranstalter viele Fotos, die sich im weitesten Sinne mit dem Ei befassen, mit einem, mit mehreren, bemalt, angezogen, ohne und mit Schale, gespiegelt, gerührt, roh, gekocht, bunt und lustig, aber Hauptsache originell.

Auch Bearbeitungen mit Programmen sind dabei erlaubt. Bei Collagen müssen alle Teilbilder vom Fotografen selbst gemacht sein.

Die weitaus schwierigere Variante sollten Fotos werden, bei denen das Ei auch im Wort zu finden ist: „EImer“, „ZwEIkampf“, „EInkauf“, „AußensEIter“ oder ähnliches. Genügend Spielraum also, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Für diese Challenge hat das Veranstalter-Team das Höchstalter auf 18 Jahre hochgesetzt. Dabei gibt es dann drei Wertungen: eine altersunabhängige mit allen Bildern, eine „Lichtmaler“-interne Kategorie und eine Kulturrucksack-Wertung für Jugendliche und Kinder zwischen zehn und 14 Jahren.

Bis zu drei Bilder in Originalauflösung können bis zum 11. April eingeschickt werden, und zwar nur per E-Mail an chris.tettke@web.de oder saem1967@web.de. Die Bilder werden anschließend wieder juriert, und am Ende der Challenge warten auf die Sieger Preise. Die Ergebnisse der ersten beiden Themen sind unter www.kunsttraeume.com und auf Facebook einzusehen.