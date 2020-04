Wenn Christiane Siekmann sich über etwas ärgert, dann spricht sie das Thema an – offen und direkt. Und beim Thema Mülltrennung ist sie besonders genau, denn Umweltschutz liegt der Ochtruperin am Herzen. Die 60-Jährige wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Töpferstadt.